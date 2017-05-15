В рамках IV Игр исламской солидарности проходят соревнования по теннису (ФОТОРЕПОРТАЖ)

2017-05-15 14:19 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - В понедельник в Баку в рамках IV Игр исламской солидарности проходят мужские и женские командные соревнования по теннису, передает Trend. Соревнования проходят в Бакинской теннисной академии.

IV Игры исламской солидарности, открытие которых состоялось 12 мая, проходят в столице Азербайджана с 8 по 22 мая на 16 спортивных объектах по 21 виду спорта - 18 олимпийским и 3 неолимпийским.

(Автор: Самир Юсубов)