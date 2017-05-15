Путин назвал необходимые условия для политического урегулирования в Сирии

2017-05-15 14:23 | www.trend.az | 2

Добиться политического урегулирования в Сирии без закрепления режима прекращения огня невозможно, заявил президент России Владимир Путин, передает РИА Новости.

"Что касается зон безопасности, я рассчитываю на то, что это будет действенным инструментом. Прежде всего, и кстати, это первое — сохранение режима прекращения огня. Вот на самом деле, на сегодняшний момент, это самое главное — закрепить, укрепить режим прекращения огня", — заявил Путин на пресс-конференции по итогам форума "Один пояс — один путь".

"На этой базе создать условия для примирения и последующего политического процесса. Вот если ситуация будет развиваться по этому сценарию, можно будет считать, что мы добиваемся поставленных целей. Но без прекращения огня ни о каком эффективном политическом процессе, как мы все понимаем, речи быть не может", — подчеркнул российский лидер.

Представители стран-гарантов перемирия в Сирии (РФ, Иран, Турция) в ходе очередного раунда международных переговоров в Астане, прошедших 3-4 мая, подписали меморандум о создании четырех зон деэскалации в Сирии. Они включают провинцию Идлиб, а также определенные части соседних провинций Латакия, Хама и Алеппо, определенные части на севере провинции Хомс, Восточная Гута, определенные районы на юге Сирии — провинции Дераа и Кунейтра.