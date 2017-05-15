Türk sporculardan jimnastikte 3 altın, 2 bronz

2017-05-15 15:05 | www.trend.az | 0

Azerbaycan/Bakü/Trend Haber Ajansı Türkiye Masası

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen 4. İslami Dayanışma Oyunlarında Türkiye, jimnastik bireysel kategori müsabakalarının birinci kısmında 3 altın, 2 bronz madalya elde etti.

Ferhat Arıcan jimnastik bireysel kategoride 14.900 puanla altın madalya, İbrahim Çolak jimnastik bireysel kategoride halkada 15.250 puanla altın, Demet Mutlu 12.700 puanla altın madalyanın sahibi oldu.

EKİN MOROVA VE AHMET ÖNDER BRONZ MADALYA ALDI

Jimnastik Bireysel kategori müsabakalarının 2. kısmı TSİ 16.30'da devam edecek. Bireysel kategorisinde, erkeklerde İbrahim Çolak, Ferhat Arıcan ve Ahmet Önder, kadınlarda Göksu Üçtaş Şanlı, Demet Mutlu ve Ekin Morova bireysel jimnastikte madalya için mücadele edecek.