Взрыв в Баварии

2017-05-15 15:05 | www.oxu.az | 3

Пять человек серьезно ранены в результате взрыва на заводе в городе Эльтманн в федеральной земле Бавария.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на newsrambler, об этом сообщает местное издание Reporter24.

Инцидент произошел на заводе поставщика комплектующих для автомобильной промышленности Schaeffler KG около 10.20 по местному времени (12.20 по Баку). Около 200 человек были эвакуированы.

Спасательные службы отправлены к месту случившегося. Подробности уточняются.

Н.О.