Акиф Човдаров пригрозил назвать имена

2017-05-15 15:15 | www.oxu.az | 3

В Сабунчинском районном суде продолжился судебный процесс по уголовному делу находящегося под арестом бывшего начальника Главного управления по безопасности в сфере энергетики и транспорта упраздненного МНБ, генерал-майора Акифа Човдарова и других.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, на процессе под руководством председателя Бакинского военного суда Габиба Гасанова было отмечено, что адвокат обвиняемого Салима Мамедова Джавид Рзазаде перенес операция, в связи с чем он не присутствует на заседании.



Гособвинитель отметил, что адвокат уже больше 10 дней по уважительной причине не может придти на заседание, поэтому следует назначить нового адвоката. Прокурор отметил, что в связи с тем, что некоторые эпизоды дела не относятся к Салиму Мамедову, то их можно расследовать.



Адвокат Акифа Човдарова Кямандар Насибов сказал, что если С.Мамедов не имеет отношения к некоторым эпизодам дела, то почему его подзащитного и других обвиняют в том, что они создали организованную группу.



К.Насибов добавил, что если назначат нового адвоката, он также потребует время для ознакомления с делом.



С.Мамедов же сказал, что не хочет нового адвоката.



Выступивший на заседании Акиф Човдаров сказал, что не хочет комментировать этот вопрос: «Если я что-то скажу, потом напишут – люди Акифа Човдарова избили и покалечили Джавида Рзазаде».



А.Човдаров заявил, что написанное в прессе об агентурной сети не соответствует действительности: «Органы прокуратуры и следствия вместе смогут сделать и 10% того, что сделал для Азербайджана Эльчин Бехбудов. Каждый пишет о судебном процессе что хочет. Каково будет, если я назову имена? Если я расскажу, начнется гражданская война, беспорядки. Что будет, если прозвучат заявления о чиновниках, занимающих высокопоставленные должности? Писать имена агентов в обвинительном акте противоречит государственности. Кто после этого захочет работать на государство? Это наносит вред государственности».



Процесс продолжится 24 мая.

З.Г.

