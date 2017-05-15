"Серебро" на Исламиаде – очень достойная награда – дзюдоист Рустам Оруджев

2017-05-15 14:28 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Конкуренция в спорте очень важна для развития и достижения будущих успехов, считает один из лидеров мирового рейтинга по дзюдо, серебряный призер Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро, чемпион Европы и призер мировых первенств и международных соревнований Рустам Оруджев (73 кг), проигравший в финале Исламиады соотечественнику Хидаяту Гейдарову.

"Очень хотел выиграть "золото", но не получилось. "Серебро" на Исламиаде очень достойная награда, учитывая уровень соперников. Не обидно, ведь проиграл в финале нашему спортсмену (смеется). Очень хорошо, что в моей весовой категории есть достойный соперник. Я абсолютно не падаю духом, напротив, буду стараться еще больше работать и вернуть себе лидерство в национальной команде", - отметил Рустам Оруджев.

IV Игры исламской солидарности, открытие которых состоялось 12 мая, проходят в столице Азербайджана с 8 по 22 мая на 16 спортивных объектах по 21 виду спорта - 18 олимпийским и 3 неолимпийским.

(Автор: Вугар Иманов)