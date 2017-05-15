Азербайджанский стрелок завоевал третью золотую медаль Исламиады

2017-05-15 14:32 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Азербайджанский стрелок Руслан Лунев завоевал третью золотую медаль IV Игр исламской солидарности.

Очередное "золото" Исламиады Лунев завоевал на соревнованиях по стрельбе из стандартного пистолета с 25 метров.

IV Игры исламской солидарности, открытие которых состоялось 12 мая, проходят в столице Азербайджана с 8 по 22 мая на 16 спортивных объектах по 21 виду спорта - 18 олимпийским и 3 неолимпийским.

(Автор: Эльчин Мехтиев)