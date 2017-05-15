В Грузии экс-прокурор избил главу Госаудита

2017-05-15 15:22 | www.oxu.az | 3

Глава Службы государственного аудита Грузии Лаша Тордия заявил, что подвергся нападению со стороны группы лиц. Он также утверждает, что среди нападавших узнал бывшего главного прокурора Грузии Отара Парцхаладзе.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на грузинские СМИ, инцидент произошел в одном из ночных клубов Тбилиси накануне.

По словам чиновника, на него напали пять человек, которые стали его избивать. «Сейчас у меня сотрясение мозга и повреждения на лице. Один из нападавших был Отар Парцхаладзе, а других не знаю», - заявил чиновник.

Тордия сообщил Первому каналу Общественного вещателя Грузии, что связывает нападение с профессиональной деятельностью.

В МВД Грузии пока не прокомментировали случившееся.

Парцхаладзе был назначен на должность главного прокурора Грузии в ноябре 2013 года, однако в конце декабря того же года ушел в отставку. Произошло это после того, как представители оппозиции заявили, что в 2001 году он был осужден в Германии и приговорен к условному сроку. Парцхаладзе тогда признал, что в 2000 году был осужден в Германии за препирательство с полицейским.

Н.О.