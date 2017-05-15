В Баку состоится церемония награждения призеров Олимпиады по русскому языку (ФОТО)

2017-05-15 14:35 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend Life/ - В школе № 46 имени А. Новрузбейли и Классической гимназии № 160 города Баку состоялись очередные туры IХ республиканской Олимпиады по русскому языку и литературе, сообщили Trend Life организаторы.

В них приняло участие 243 учащихся 7–8 классов из 8 бакинских частных средних учебных заведений и 11 общеобразовательных учреждений, находящихся в прямом подчинении министерства образования Азербайджана.

Организаторами Олимпиады являются посольство России, представительство Россотрудничества в Азербайджане, министерство образования Азербайджана и Ассоциация преподавателей русскоязычных учебных заведений Азербайджана.

К участникам Олимпиады со словами приветствия обратились руководитель представительства Россотрудничества в Азербайджане Валентин Денисов, председатель Ассоциации преподавателей русскоязычных учебных заведений Азербайджана Любовь Якунина, директор школы № 46 города Баку Севиндж Будагова и директор Классической гимназии № 160 города Баку Фаина Алекперова.

Учащиеся школы и гимназии представили участникам Олимпиады литературно-музыкальные композиции о русском языке и культуре.

Руководитель представительства Россотрудничества в Азербайджане Валентин Денисов передал школе № 46 и гимназии № 160 комплекты учебной и художественной литературы на русском языке.

В День русского языка, 6 июня, в Баку состоится торжественная церемония подведения итогов Олимпиады и награждения ее победителей.

(Автор: Джани Бабаева)