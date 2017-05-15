Эльнара Аббасова принесла Азербайджану первую медаль Исламиады в тяжелой атлетике (версия 2)

2017-05-15 14:35 | www.trend.az | 3

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БАКУ /Trend/ - Азербайджанская тяжелоатлетка Эльнара Аббасова, выступающая в весовой категории 63 кг, завоевала бронзовую медаль IV Игр исламской солидарности.

В рывке Аббасова справилась с весом 82 кг, а в толчке подняла 102 кг. Финальный результат в 184 кг обеспечил Аббасовой третье место.

Другая азербайджанская спортсменка - Фируза Ибрагимова, выступающая в той же весовой категории, подняла в сумме 180 кг и заняла пятое место.

Золотая медаль досталась Полине Гурьевой из Туркменистана, а "серебро" - Кумушхан Файзуллаевой из Узбекистана

IV Игры исламской солидарности, открытие которых состоялось 12 мая, проходят в столице Азербайджана с 8 по 22 мая на 16 спортивных объектах по 21 виду спорта - 18 олимпийским и 3 неолимпийским.

(Автор: Анвар Мамедов)