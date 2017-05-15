Азербайджанский стрелок завоевал третье «золото» Исламиады – ФОТО

2017-05-15 15:30 | www.oxu.az | 3

Азербайджанский спортсмен Руслан Лунев завоевал третью золотую медаль на IV Исламских играх солидарности в Баку.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Интерфакс, Р.Лунев стал чемпионом по стрельбе на дистанции 25 м из стандартного пистолета.

Ранее Р.Лунев взял «золото» в Исламиде по скоростной стрельбе из пистолета на дистанции 25 м и в стрельбе из пистолета центрального боя с 25 м.

В активе сборной Азербайджане на Исламиаде 53 медали, из которых 25 – золотые, 18 – серебряных и 10 – бронзовые.

A.M.

