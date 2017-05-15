Подана кассационная жалоба на приговор в отношении Мехмана Гусейнова

2017-05-15 15:36 | www.oxu.az | 3

Подана кассационная жалоба на приговор в отношении находящегося в заключении блогера Мехмана Гусейнова.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщил его адвокат Эльчин Садыгов.

В кассационной жалобе адвокат просит оправдательного приговора для М.Гусейнова.

Отметим, что начальник Управления полиции Насиминского района Муса Мусаев потребовал привлечь Мехмана Гусейнова к ответственности по статье 147.2 (Клевета, соединенная с обвинением лица в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления) и наказать.

Решением Сураханского районного суда блогер Мехман Гусейнов арестован в зале суда и приговорен к двум годам лишения свободы. Поданная на приговор апелляционная жалоба не была обеспечена.

З.Г.

