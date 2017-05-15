Проекты «Турецкий поток» и «Южный газовый коридор» увеличат значимость Каспийского региона для Европы - американский эксперт

2017-05-15 14:39 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - «Турецкий поток» дополнит «Южный газовый коридор» и еще больше увеличит значимость Каспийского региона для Европы, об этом Trend в понедельник сказал эксперт по международным отношениям Университета Маркетт (США) Питер Тейс.

По его словам, не стоит забывать о том, что «Южный газовый коридор» является самым большим континентальным энергетическим проектом, который поддерживается Европейским союзом.

«Южный газовый коридор» снизит зависимость Европы от российского газа», - сказал эксперт.

Трубопровод ТАР, который является частью "Южного газового коридора", стоимостью 4,5 миллиарда евро будет соединен с другим газопроводом - TANAP - на турецко-греческой границе: он будет проложен по территории Греции, Албании, по дну Адриатического моря, а затем направлен на юг Италии. Первоначальная мощность TAP составит 10 миллиардов кубических метров в год с возможностью ее удвоения.

Строительство трубопровода TANAP, также входящего в состав "Южного газового коридора", сегодня продолжается в Турции.

Ожидается, что строительство TANAP будет завершено в 2018 году, а TAP - в 2020 году с тем, чтобы в этот же год первые партии азербайджанского газа попали в Европу.

Россия и Турция 10 октября 2016 года подписали межправительственное соглашение по проекту "Турецкий поток", оператором строительства которого является South Stream Transport. Документ предполагает строительство двух веток магистрального газопровода по дну Черного моря мощностью 15,75 миллиарда кубометров газа каждая. Одна ветка предусмотрена для поставок газа непосредственно на турецкий рынок, другая — для поставок газа транзитом через Турцию в европейские страны.

В декабре South Stream Transport B.V. и Allseas подписали контракт на укладку труб первой ветки морского участка "Турецкого потока". В феврале компании подписали контракт на укладку труб второй ветки "Турецкого потока". Allseas планирует задействовать строительное судно Pioneering Spirit, отмечалось в сообщении "Газпрома". При этом Pioneering Spirit предназначено для глубоководной укладки труб. Строительство морской части "Турецкого потока" в мелководной части начнет судно Audacia.

(Автор: Анаханум Хидаятова)

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