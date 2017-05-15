Нацелен на "золото" Олимпиады -2020 – победитель Исламиады Орхан Сафаров

2017-05-15 14:41 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Азербайджанский дзюдоист Орхан Сафаров, который в весовой категории 60 кг выиграл золотую медаль IV Игр исламской солидарности в Баку, теперь нацелен на первое место на Олипиаде-2020 в Токио.

"Очень счастлив завоевать золотую медаль в Баку, но не собираюсь останавливаться на достигнутом. Впереди очень много важных соревнований, нужно упорно заниматься и добиваться успеха. На первых Европейских играх в Баку у меня было "серебро", на Олимпиаде -2016 в Рио я был пятым, и главная задача теперь - "золото" Олимпиады-2020 в Токио", - сказал Орхан Сафаров.

IV Игры исламской солидарности, открытие которых состоялось 12 мая, проходят в столице Азербайджана с 8 по 22 мая на 16 спортивных объектах по 21 виду спорта - 18 олимпийским и 3 неолимпийским.

(Автор: Вугар Иманов)