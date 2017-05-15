В одном из бакинских поселков бездомные собаки нападают на людей – ВИДЕО

2017-05-15 15:50 | www.oxu.az | 3

В поселке Балаханы Сабунчинского района Баку многочисленные бездомные собаки облюбовали территорию возле старых заводов.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на baku.ws, местные жители утверждают, что им и их детям угрожает опасность.

«Из-за собак здесь нельзя проехать на автомобиле. Собаки нападают на машины. Как здесь пройти пешеходам, пожилым, детям?», - заявил один из жителей.

Напомним, что на прошлой неделе бездомная собака откусила малолетнему ребенку кусок щеки. Инцидент произошел в Сабунчинском районе. В последнее время такие инциденты происходят часто.

А.М.