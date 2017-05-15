Азербайджанская тяжелоатлетка выиграла "золото" Исламиады

2017-05-15 14:47 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Азербайджанская тяжелоатлетка Анастасия Ибрагимли, выступающая в весовой категории 69 кг, завоевала золотую медаль IV Игр исламской солидарности в Баку.

В финале Ибрагимли показала результат в 219 кг (по итогам рывка и толчка).

"Серебро" досталось представительнице Туркменистана Гульнабат Кадыровой (214 кг), а Манзурахон Мамазалиева из Узбекистана завоевала бронзовую медаль.

Другая азербайджанская спортсменка Фидан Гусейнзаде с результатом 157 кг, заняла в финале седьмое место.

IV Игры исламской солидарности, открытие которых состоялось 12 мая, проходят в столице Азербайджана с 8 по 22 мая на 16 спортивных объектах по 21 виду спорта - 18 олимпийским и 3 неолимпийским.

(Автор: Анвар Мамедов)