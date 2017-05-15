Военные РФ и Турции на встрече в Анкаре обсудят границы деэскалации в Сирии

2017-05-15 14:50 | www.trend.az | 3

Военные РФ и Турции на встрече в Анкаре обсудят границы деэскалации в Сирии, сообщил в понедельник президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Китай, передает РИА Новости.

"Но теперь нужно и сейчас на военном уровне. Мы будем заниматься на встрече в Анкаре. Это Россия, Иран и Турция, мы будем обсуждать, естественно, консультировать постоянно с сирийской стороной по поводу конкретных границ территорий деэскалации — это первое. И второе — элементы контроля: как, где и что будет контролировать", — заявил Путин.