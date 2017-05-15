Лидер иранской оппозиции поддержит на выборах Хасана Рухани

2017-05-15 14:58 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Один из лидеров иранской оппозиции Мехди Каруби выразил поддержку действующему президенту Хасану Рухани на предстоящих президентских выборах.

Оппозиционер, который находится под домашним арестом с 2011 года, призвал иранцев участвовать в выборах, сообщает в понедельник новостной сайт оппозиции Saham news.

«Я буду голосовать за Рухани», - сказал Каруби.

Каруби, а также Мир Хосейн Мусави и его супруга Захра Рахнавард находятся под домашним арестом после беспорядков после выборов в Иране в 2009 году.

19 мая 2017 года в Иране состоятся 12-е президентские и пятые выборы в городские и сельские советы, а также парламентские выборы по некоторым избирательным округам.

На пост президента претендуют Ибрахим Раиси, хранитель святыни Имама Резы, вице-президент Ирана Исхак Джахангири, мэр Тегерана Мохаммад Бакер Галибаф, бывший министр культуры и исламского руководства Мустафа Мирсалим, бывший вице-президент Мустафа Хашеми Таба, а также действующий президент Хасан Рухани.

(Автор: Эльмира Таривердиева)