Состоялась церемония награждения победителей индивидуальных соревнований по спортивной гимнастике в рамках Исламиады (ФОТО)

2017-05-15 15:01 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Сегодня в Баку в Национальной арене гимнастики состоялась церемония награждения победителей и призеров индивидуальных соревнований по спортивной гимнастике в рамках IV Игр исламской солидарности.

В церемонии приняли участие вице-президент Федерации гимнастики Азербайджана Алтай Гасанов и член исполкома Спортивной федерации исламской солидарности (ISSF) Омар Дианье.

Были награждены победители и призеры по итогам упражнений на кольцах, брусьях и вольных упражнений среди мужчин, а также в опорном прыжке и упражнениях на разновысоких брусьях среди женщин. По результатам прошедших пяти финалов у Азербайджана одна золотая, три серебряных и три бронзовые медали.

В понедельник в Баку проходят индивидуальные финалы по спортивной гимнастике на отдельных снарядах в рамках Исламиады. Всего будет разыграно 10 комплектов медалей.

От Азербайджана за медали борются Мурад Агарзаев (вольные упражнения, кольца, опорный прыжок, конь, перекладина), Бенсе Талас (брусья, кольца, конь, перекладина) и Тимур Байрамов (брусья).

В женской спортивной гимнастике Азербайджан представляют в финалах Марина Некрасова (опорный прыжок, бревно), Юлия Иншина (опорный прыжок, разновысокие брусья, бревно, вольные упражнения) и Екатерина Тишкова (разновысокие брусья, вольные упражнения).

IV Игры исламской солидарности, открытие которых состоялось 12 мая, проходят в столице Азербайджана с 8 по 22 мая на 16 спортивных объектах по 21 виду спорта - 18 олимпийским и 3 неолимпийским.

(Автор: Максим Цурков)