Минобразования о признании дипломов учащихся за границей

2017-05-15 16:00 | www.oxu.az | 3

«В последнее время многие компании, занимающиеся преподавательской деятельностью за рубежом, в своих рекламных объявлениях на телевидении, радио и сайтах дают ложную информацию о гарантии признания министерством образования Азербайджана дипломов студентов, поступивших в зарубежные университеты. Подобный подход является злоупотреблением данными компаниями именем министерства образования в своих субъективных интересах и попыткой обмануть людей».

Об этом Oxu.Az заявил глава пресс-службы Минобразования Джасарет Валехов.

«Еще раз хочу заявить, что министерство образования не сотрудничает ни с одной компанией помимо госпрограмм по обучению студентов за рубежом, а также межгосударственных стипендиальных программ. Все сведения о реализуемых программах в прозрачной форме находятся на соответствующем электронном ресурсе участника, а также министерства образования», - отметил Валехов.

З.Г.

