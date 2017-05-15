Марин Ле Пен вернулась на пост главы партии

2017-05-15 16:08 | www.oxu.az | 3

Экс-кандидат в президенты Франции, потерпевшая поражение во втором туре выборов, Марин Ле Пен возвращается к руководству партией «Национальный фронт» после отпуска на время президентской кампании, передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости.

В интервью французскому телеканалу, которое Ле Пен дала после первого тура голосования, она заявила, что на время избирательной кампании отошла от дел своей партии. Тогда она отметила, что «взяла отпуск от своего президентства в Нацфронте» и является «только кандидатом в президенты».

Во время президентской гонки должность лидера партии занимал Стив Бриуа, бывший ранее вице-президентом «Национального фронта».

«Горжусь тем доверием, которое оказала мне Марин Ле Пен. Она сегодня вернулась к президентству в Нацфронте. Курс – на парламентские выборы», - написал Бриуа в своем Twitter.

Н.О.