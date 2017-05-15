Сборная Азербайджана на Исламиаде вышла в финал по стендовой стрельбе в дисциплине трап

2017-05-15 15:05 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Сборная Азербайджана вышла в финал по стендовой стрельбе в дисциплине трап (траншейный стенд) в смешанной форме в рамках IV Игр исламской солидарности.

В финале Азербайджан представят Али Гусейнли и Айдан Джамалова.

Их соперниками станут представители Турции Огузхан Тузун и Нихан Гюрер.

IV Игры исламской солидарности, открытие которых состоялось 12 мая, проходят в столице Азербайджана с 8 по 22 мая на 16 спортивных объектах по 21 виду спорта - 18 олимпийским и 3 неолимпийским.

(Автор: Эльчин Мехтиев)