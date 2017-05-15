ТВ канал IV Игр исламской солидарности доступен на Azerspace-1

2017-05-15 15:06 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Спутниковый оператор Азербайджана ОАО "Азеркосмос" организовал трансляцию телеканала IV Игр исламской солидарности посредством спутника Azerspace-1, сообщает информационный портал FlySat, который публикует таблицы частот спутников.

Телеканал доступен на частоте 10987 MHz (скорость: 9700, поляризация – V, FEC - 3/4).

По данным FlySat, общее число транслируемых через азербайджанский спутник теле- и радиоканалов по данным Flysat превышает 100. Спутник размещен на орбитальной позиции в 46 градусов восточной долготы.

Запуск первого телекоммуникационного спутника Азербайджана Azerspace-1 был осуществлен восьмого февраля 2013 года.

Спутник предназначен для предоставления услуг цифрового ТВ, создания мультисервисных сетей VSAT и обеспечения правительственной связи. В зону обслуживания Azerspace-1 входят страны Европы, Кавказа, Центральной Азии, Ближнего Востока и Африки.

IV Игры исламской солидарности, открытие которых состоялось 12 мая, проходят в столице Азербайджана с 8 по 22 мая на 16 спортивных объектах по 21 виду спорта - 18 олимпийским и 3 неолимпийским.

(Автор: Гусейн Велиев)

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