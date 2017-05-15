В Баку женщина заживо сожгла щенков – ФОТО + ВИДЕО (18+)

2017-05-15 16:16 | www.oxu.az | 2

Мы убедительно просим людей со слабой психикой и проблемным здоровьем не читать данную заметку и уж тем более – не смотреть на фотографии. Уведите от экрана детей, чтобы они ни в коем случае не видели того ужаса, который случился вчера в Первом Патамдартском жилом массиве Д.

Как сообщает Oxu.Az, cвидетели происшедшего рассказали minval.az, что даже сотрудники полиции, вызванные на место преступления, были шокированы, когда перед их глазами предстало зрелище обугленных трупиков четырех щенков, сожженных заживо в домике, подаренном сердобольными людьми – чтобы не мерзли, чтобы не мокли, чтобы было, где спать после щенячьих игр.

Зверство было совершено жительницей массива по имени Мина. Кстати, она даже не пыталась скрывать того, что натворила, а наоборот похвалялась содеянным. Женщина (если можно так назвать этого монстра) кричала, что у нее есть яд, которым она перетравит всех остальных животных в округе, вела себя очень неадекватно и агрессивно.

«Щенков было 8, четверо пропали, четверо сожжены заживо», - рассказывают свидетели происшествия.

Свои действия монстр по имени Мина объясняла тем, что ей надоели собаки. Страшно представить, что сделает этот монстр, если завтра ему вдруг точно так же надоест чей-то ребенок.

Мы советуем читателям вглядеться в ее лицо: она реально похожа на демона. Горящие глаза, искаженные злобой и ненавистью черты. Такая способна на что угодно…

Стоит отметить, что случаи живодерства в нашей стране, к сожалению, перестали быть чем-то из ряда вон выходящим. Все чаще в социальных сетях появляются снимки убитых собак и замученных кошек. Создается впечатление, что понятие ЖИЗНЬ для определенной прослойки общества постепенно утратило свое высокое значение. Причина тому – безграмотность, бездуховность, полное отсутствие милосердия и стадный эгоизм. И, к сожалению, таких воинствующих неадекватов с каждым днем становится все больше. А значит, под угрозой не только несчастные животные. Под угрозой мы все, мыслящие иначе.

Заплатит эта женщина штраф или же нет, закроет ли дело полиция – мы не знаем. А потому очень надеемся, что данная заметка наделает много шума в социальных сетях, и рассчитываем на максимальный перепост. Идея в следующем: пару лет назад одна точно такая же неадекватная особа подорвала котенка петардой. Полиция ничего делать не стала. Благодаря публикации живодерке пришлось переехать, потому что давление, оказанное на нее возмущенной общественностью, оказалось сильнее, чем любой штраф, сильнее, чем любые дисциплинарные взыскания. И, думаю, получив хороший урок, живодерка зареклась впредь повторять свои гнусные «подвиги».

A.M.