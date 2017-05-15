Железная дорога БТК положительно повлияет на рост ВВП стран- участниц проекта - эксперт

2017-05-15 15:25 | www.trend.az | 2

БАКУ/Trend/ - Реализация железнодорожного проекта «Баку-Тбилиси-Карс» (БТК) способствует экономическому росту стран-участниц проекта, об этом Trend в понедельник сказал генеральный директор исследовательского центра InfraNews, эксперт в области транспорта Алексей Безбородов.

По словам эксперта, реализация проекта приведет к росту приграничной торговли, увеличит локальный транзит.

«Если появится возможность для экспорта, то всегда будет расти любое доступное в конкретной точке производство, когда нет железнодорожных линий и плохая дорожная инфраструктура, никто не будет налаживать производство ввиду того, что нет рынка для сбыта своей продукции», - сказал Безбородов.

По словам эксперта, после реализации проекта может возрасти производство пищевых, деревообрабатывающих, инертных материалов. На этой основе все страны- участницы смогут прибавить по половине или по проценту ВВП.

Железная дорога БТК строится на основе азербайджано-грузино-турецкого межгосударственного соглашения. Максимальный объем грузоперевозок по коридору БТК прогнозируется на уровне 17 миллионов тонн грузов в год. На начальном этапе этот показатель будет находиться на уровне одного миллиона пассажиров и 6,5 миллиона тонн грузов.

(Автор: Анаханум Хидаятова)

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