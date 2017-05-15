Мы гордимся успехами во имя Азербайджана – победитель Исламиады Рафаэль Агаев

2017-05-15 15:29 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Победа на IV Играх исламской солидарности в Баку стала очередной славной страницей в жизни пятикратного чемпиона мира, десятикратного чемпиона Европы, победителя первых Европейских игр Баку-2015 и других соревнований, прославленного каратиста Рафаэля Агаева.

"Каждой победе предшествует тяжелый труд, упорные тренировки, вера в себя и любовь к родной земле – это и является формулой успеха. Еще сложнее, поднявшись на вершину, удержаться на ней. Азербайджанские спортсмены очень успешно выступают на Исламиде, завоевывают медали высшей пробы. Мы гордимся своими успехами, которых добиваемся во имя Азербайджана", - сказал Агаев, который был также знаменосцем сборной Азербайджана на церемонии открытия Исламиады.

"Для меня большая честь быть знаменосцем. Даже если бы у меня была сломана рука, все равно с большой гордостью нес священный флаг Азербайджана", - сказал Агаев

По словам спортсмена, к каждому соревнованию, независимо от того, республиканские это или международные, он подходит со всей ответственностью.

"Перед подготовкой всегда нужен особый настрой, и даже травмы не должны стать препятствием для достижения поставленной цели, успеха. Многие не видят, каким трудом достигаются результаты, но ни с чем не сравним момент счастья, когда звучит гимн и поднимают флаг Азербайджана. В спортивной карьере всегда буду стараться завоевывать для страны только золотые медали", - добавил Рафаэль Агаев, который теперь нацелен на участие в Олимпиаде-2020 в Токио.

IV Игры исламской солидарности, открытие которых состоялось 12 мая, проходят в столице Азербайджана с 8 по 22 мая на 16 спортивных объектах по 21 виду спорта - 18 олимпийским и 3 неолимпийским.

(Автор: Вугар Иманов)