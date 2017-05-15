Система «ASAN Viza» предлагает услугу по оформлению групповой визы

2017-05-15 16:23 | www.apa.az | 2

С 15 мая 2017 года система «ASAN Viza» предлагает иностранным гражданам услугу по оформлению групповой визы.

Как сообщили АПА в Службе «ASAN», групповые обращения предусмотрены минимум для 2 и максимум для 10 человек.

В одном обращении можно сделать сразу несколько заявлений с помощью одного адреса электронной почты и одной платежной операции.

Иностранцы и лица без гражданства с помощью системы «ASAN Viza» могут получить визу в 3 приема (обращение, оплата и загрузка электронной визы) в течение трех рабочих дней. Электронная виза – это документ, который позволяет въехать в страну один раз в течение 30 дней. Электронная виза оформляется только для граждан стран, список которых утвержден Министерством иностранных дел Азербайджана, и для лиц без гражданства, проживающих в этих странах на постоянной основе.

Отметим, система «ASAN Viza», которая является оператором Государственного агентства по услугам гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджана, начала функционировать с 10 января 2017 года.