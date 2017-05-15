Мэр Тегерана поддержал соперника Роухани

2017-05-15 16:24 | www.oxu.az | 2

Мэр Тегерана Мохаммад Галибаф заявил о выходе из гонки за пост президента Ирана и поддержал кандидатуру аятоллы Ибрахима Раиси, передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости.

Заявление кандидата появилось после заседания Народного фронта сил исламской революции, к которому принадлежат Галибаф и Раиси. Народный фронт мог выдвинуть лишь одного кандидата, и выбор пал в пользу Раиси.

«Я принял это решение ради сохранения единства Национального фронта сил исламской революции. Я призываю всех сторонников фронта помочь победе… аятоллы Ибрахима Раиси ради проведения изменений в стране и поддержки экономики», - говорится в заявлении Галибафа.

Таким образом, число кандидатов сократилось до пяти, среди которых действующий президент Хасан Роухани, аятолла Ибрахим Раиси и вице-президент ИРИ Исхак Джахангири.

Н.О.