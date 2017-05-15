Компания Azercell удостоена сертификата Socially devoted

2017-05-15 15:35 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Компания Azercell Telekom добилась очередного успеха. Активная деятельность Azercell в социальной сети была вновь высоко оценена компанией Socialbakers и мобильный оператор удостоился сертификата Socially devoted (Социально приверженный).

Исследование, проведённое Socialbakers, показало, что за январь-март 2017 года компания Azercell ответила 100%-но на заданные пользователями вопросы на своей официальной Facebook-странице. Azercell Telecom – единственный мобильный оператор Азербайджана, достигший такого высокого результата. За период с 2012 года по сегодняшний день Azercell неоднократно удостаивалась сертификата Socially devoted за максимально оперативное реагирование на запросы абонентов при помощи официальной Facebook-страницы. Также отметим, что Azercell стала первым мобильным оператором в стране, получившим этот сертификат. Для того, чтобы получить данный сертификат, проводятся измерения рейтинга реагирования на растущие из года в год запросы пользователей страницы. Наряду с большим количеством подписчиков, Azercell также неоднократно признавалась лидером по уровню активности и использования страницы пользователями. Цель этих нововведений – налаживание более тесного контакта с абонентами, обеспечение оперативного информирования их о различных новшествах, оказание услуг с минимальной затратой времени абонента.

Официальная страница Azercell в Facebook является одной из самых популярных в Азербайджане и функционирует уже девять лет. Посредством данной страницы можно получить самую последнюю информацию о внедрённых Azercell инновациях, тарифах и кампаниях, проводимых социальных проектах и услугах. На своей официальной Facebook-странице Azercell продолжает активно обслуживать своих абонентов. В результате абоненты находят ответы на интересующие их вопросы, решают возникшие проблемы и осуществляют определённые операции.

Помимо этого, для пользователей социальной сети компания проводит интересные конкурсы, занимательные викторины и акции, по результатам которых награждает победителей различными подарками.

Лидер в сфере мобильной связи Азербайджана и крупнейший инвестор ненефтяного сектора ООО Azercell Telecom было основано в 1996 году. Сеть компании, на долю которой приходятся 48 процентов мобильного рынка страны, охватывает 99,8 процента населения. Сегодня 4,5 миллиона человек выбирают в качестве оператора Azercell. Мобильный оператор Azercell внедрил в Азербайджане ряд инновационных технологий и концепций: GSM-технологии, систему предоплаченных мобильных услуг, 24/7 Телефонный центр, абонентскую службу онлайн, GPRS/EDGE (мобильный интернет), M2M, MobilBank, концепцию офисов Azercell Express, предоставляющих три службы из одной точки, мобильную электронную услугу "АСАН Имза" и др. В 2012 году компания Azercell представила сеть четвертого поколения LTE. Согласно результатам компании Global Wireless Solutions, проводящей исследования в сфере качества мобильной связи, а также международных систем Opensignal и Testmy.net, измеряющих сетевое качество радиосигналов, сеть компании Azercell среди операторов мобильной связи Азербайджана по многим параметрам продемонстрировала самые высокие показатели.