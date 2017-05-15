Бронзовый призер Исламиады Асиман Гурбанов: Моя цель - стать чемпионом мира и Олимпиады

2017-05-15 15:38 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Я был абсолютно уверен в себе, и был готов к бою, сказал в понедельник Trend бронзовый призер соревнований по каратэ в рамках Игр исламской солидарности Баку-2017 Асиман Гурбанов.

"Моим соперником был двукратный чемпион Европы, но я верил в свою победу", - сказал спортсмен.

Он отметил, что по количеству очков опережал своего соперник. «Просто, воспользовавшись моей незначительной ошибкой, соперник смог заработать три очка. Мое малейшее промедление дало еще одно очко моему сопернику, и я лишился золотой медали. Но я все равно рад тому, что не остался без медали. У меня была цель, которую я достиг. Я чемпион Европы, но нацелен на то, чтобы стать чемпионом мира и олимпийским чемпионом», - сказал Гурбанов.

IV Игры исламской солидарности, открытие которых состоялось 12 мая, проходят в столице Азербайджана с 8 по 22 мая на 16 спортивных объектах по 21 виду спорта - 18 олимпийским и 3 неолимпийским.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)