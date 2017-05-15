Замминистра по гражданскому обществу и делам религии Казахстана посетил БГУ (ФОТО)

2017-05-15 15:41 | www.trend.az | 2

Заместитель министра по гражданскому обществу и делам религии Республики Казахстан Берик Арын посетил Бакинский государственный университет (БГУ), где был принят ректором, академиком Абелем Магеррамовым. Ректор проинформировал гостя об истории становления и развития вуза, его связях с университетами Казахстана.

Встреча продолжилась в Центре казахского языка, истории и культуры имени Абая при БГУ. Академик Абель Магеррамов, говоря о центре, отметил, что за годы его деятельности реализовано много проектов, проведены совместные конференции и симпозиумы, подписаны договора с вузами Казахстана. В Центре Абая побывали ректора, профессора, журналисты, известные личности Казахстана, которые прочли лекции студентам БГУ.

Заместитель министра по гражданскому обществу и делам религии Республики Казахстан Берик Арын выразил удовлетворение деятельностью Центра Абая БГУ, высоко оценил исследовательские работы по казахской литературе.

В ходе встречи достигнута предварительная договоренность о сотрудничестве с Министерством по гражданскому обществу и делам религии Казахстана в реализации совместных проектов, направленных на усиление интереса молодежи к национальной культуре и традициям.