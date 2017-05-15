Сборная Азербайджана завоевала "золото" Исламиады по стендовой стрельбе в дисциплине трап

2017-05-15 15:42 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Сборная Азербайджана в рамках IV Игр исламской солидарности Баку-2017 выиграла соревнования смешанных команд по стендовой стрельбе в дисциплине трап (траншейный стенд).

Азербайджанская сборная в составе Али Гусейнли и Айдан Джамаловой, набрав 43 очка, одержала победу над представителями Турции и принесла стране очередную золотую медаль Исламиады.

IV Игры исламской солидарности, открытие которых состоялось 12 мая, проходят в столице Азербайджана с 8 по 22 мая на 16 спортивных объектах по 21 виду спорта - 18 олимпийским и 3 неолимпийским.

( Текст: Талех Агавердиев. Редактор: Ирина Парфёнова)