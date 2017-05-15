Почему в Баку остановили миллиардный проект?

2017-05-15 16:42 | www.oxu.az | 3

Почему в Баку остановили миллиардный проект?

В центре Баку на территории Приморского национального парка остановлено строительство грандиозного комплекса Aypara (Полумесяц). Проект стоимостью в один миллиард долларов предусматривал возведение отеля, бизнес-центра и жилого комплекса. В настоящее время во всех зданиях, которым, по проекту, надлежало возвышаться буквально в море, приостановлены все работы. Экстравагантный архитектурный ансамбль планировалось сдать в эксплуатацию еще в 2015 году, и он должен был стать одним из самых фешенебельных и роскошных проектов, когда-либо осуществляемых в Баку.

Как передает Oxu.Az, корреспонденты haqqin.az побывали на строительной площадке комплекса Aypara. По словам работников платной парковки, расположенной рядом со стройкой, в настоящее время никаких работ здесь не наблюдается.

«В зданиях, строящихся прямо в море, вот уже 4-5 месяцев полностью прекращены все работы. Мы уже несколько месяцев не видели там строителей. Что-то делается лишь в жилой части комплекса, но и там работы идут не очень активно», - сказал работник парковки.

Охранник строящегося комплекса категорически отказался пустить журналистов на территорию стройки.

«Из руководства здесь сейчас никого нет, а без особого разрешения нам запрещено пускать посторонних на территорию», - заявил охранник, отметив, однако, что работы вовсе не остановлены.

«Да, строительство отеля «Aypara» приостановлено, но работы в других частях комплекса идут. Я здесь полгода, и все это время на территории идет строительство», - уверял охранник.

В компании İlk Construction, которая осуществляет возведение Aypara, весьма неохотно сказали, что в настоящее время глава компании Эрен Гюндоган находится в Турции.

«Поэтому мы не сможем ответить на ваши вопросы. Через два дня он вернется, и вы сможете задать свои вопросы лично ему», - заявили сотрудники компании, уклонившись от ответа, отчего прекращены работы.

Отметим, что строительство комплекса в западной и восточной частях Бакинской бухты, включающего «Дворец Полумесяца» (Crescent Palace), «Город Полумесяца» (Crescent City) и отеля «Полумесяц» (Crescent Otel) началось в 2013 году. Комплекс стоимостью в один миллиард долларов планировалось возвести рядом со зданием Морского вокзала. Архитектурный проект комплекса разработала южнокорейская компания Heerim Architecs, которая и сейчас контролирует строительство.

По проекту, здесь предусматривалось использовать технологии, которые впервые в мире были применены в ОАЭ. Так, в Баку был создан искусственный остров, на котором планировалось построить небоскреб.

«Дворец Полумесяца» должен был быть высотой 157,2 метра и состоять из 32 этажей. Во дворце будут размещены 128 ультрасовременных квартир. 36-этажный «Отель Полумесяца» предполагалось довести в высоту до 166,6 метра. Самым высоким зданием ансамбля предусматривалось сделать «Город Полумесяца» - высота здания по проекту - 203,8 метра и в нем будет 41 этаж.

Здания «Залив Полной Луны» и «Дворец Полумесяца» обращены фасадом на морской залив. Позади отелей расположатся четыре высотных здания, три из которых предназначены под жилищный сектор. В четвертом небоскребе разместится торговый центр.

Н.О.