БАКУ-2017: Еще один азербайджанский боксер пробился в полуфинал

2017-05-15 15:44 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Член сборной Азербайджана по боксу Тайфур Алиев (56 кг) провел свой первый бой, говорится в сообщении Федерации бокса Азербайджана, распространенном в понедельник.

Дебют 20-летнего азербайджанского спортсмена - победителя Европейских игр, пришелся на четвертьфинал, где он встретился с Таоуфиком Качфи (Марокко).

Бой завершился досрочной победой Тайфура Алиева.

В полуфинале , который пройдет 17 мая, азербайджанский боксер встретится с узбекским спортсменом Абдулхаем Шарахматовым.

Ранее в полуфинал вышли азербайджанские боксеры Джавид Челябиев(60 кг) и Теймур Мамедов (91 кг).

IV Игры исламской солидарности, открытие которых состоялось 12 мая, проходят в столице Азербайджана с 8 по 22 мая на 16 спортивных объектах по 21 виду спорта - 18 олимпийским и 3 неолимпийским.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)