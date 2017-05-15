Я боюсь написать отказ…

2017-05-15 15:47 | www.trend.az | 2

Вопрос:

Здравствуйте! Хотелось бы обратиться за консультацией о наследстве.

В Баку умерла мама. В квартире проживают мой брат и папа. У мамы также есть собственность в России. Я почему-то боюсь писать отказ, но живу далеко. Возможно ли оформление собственности на нас всех? Как это сделать?

Буду очень признательна за ответ. Спасибо.

Ответ (отвечает Вадим Шнеер, юрист):

Да, это возможно. Для этого вы должны подать заявление о принятии наследства в нотариальную контору по месту открытия наследства, то есть в вашем случае по месту жительства вашей мамы. К заявлению должны быть приложены документы, подтверждающие факт ваших родственных отношений.

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