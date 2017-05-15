Меркель: «Мы вынуждены искать альтернативу авиабазе Инджирлик»

2017-05-15 16:52 | www.apa.az | 3

Как сообщает АПА со ссылкой на NTV, об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель, прокомментировав ситуацию с запретом допуска немецких парламентариев на турецкую авиабазу Инджирлик, где несут службу военные Бундесвера.

Она отметила, что возможной альтернативой является Иордания.

Согласно информации, Анкара запретила немецким парламентариям посетить базу в связи с тем, что Германия предоставила убежище турецким военным, обвиняемым в членстве в террористической организации Фетуллаха Гюлена. Напомним, что это второй кризис, возникший между Турцией и Германией в связи с авиабазой Инджирлик. В прошлом году, после того, как Бундестаг признал вымышленный «геноцид армян», Турция не разрешила немецким депутатам посетить базу.

Отметим, авиабаза «Инджирлик» расположена на территории турецкой провинции Адана, в непосредственной близости от сирийской и иракской границ.