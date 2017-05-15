Дебют Аян Эйвазовой в красочном представлении встречен овациями (ФОТО)

2017-05-15 15:50 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанском государственном академическом театре оперы и балета в Баку состоялся показ спектакля "Дон Кихот" Людвига Минкуса, сообщили Trend Life в пресс-службе театра.

Главную партию Китри в постановке впервые исполнила молодая балерина Аян Эйвазова.

"Руководство оперного театра в своей деятельности уделяет особое внимание поддержке и выдвижению талантливой творческой молодежи. Учитывая особые балетные данные 22-летней балерины, ее усердие и творческие успехи в работе, Аян Эйвазовой было доверено подготовить и выступить в центральной партии балета "Дон Кихот"", - говорится в сообщении.

Показ спектакля прошел при аншлаге. Зрители восторженно и эмоционально приняли выступление артистов и особенно Аян Эйвазовой, все ее сольные партии сопровождались буквально шквалом нескончаемых аплодисментов и возгласами "Браво".

Спектаклем дирижировал ведущий дирижер Национального академического Большого театра оперы и балета Беларуси Андрей Иванов.

"Мне спектакль, как и зрителям, по тому, как они эмоционально поддерживали нас, очень понравился. У вас очень профессиональный, организованный и дисциплинированный оркестр. Они очень тонко реагировали на нюансы моего дирижирования и на протяжении всего спектакля чутко следили и строго придерживались стилистических и темповых установок. В оркестре много талантливых и перспективных музыкантов. Одним словом, я очень удовлетворен уровнем оркестра, и считаю его одним из лучших, с которыми мне приходилось работать. У вас прекрасная балетная труппа. Очень хорошее впечатление на меня произвела исполнительница партии Китри. У нее великолепные балетные данные, очень артистична и прекрасно смотрелась на сцене",- поделился впечатлениями после спектакля Андрей Иванов.

Дирижер также с восторгом отозвался о Государственном академическом театре оперы и балета.

"Я в Азербайджане во второй раз. Сожалею, что из-за плотного графика работы в театре, многое не смог посмотреть, но вечерний Баку просто изумителен. А главное, вы можете гордиться своим оперным театром. Поверьте, говорю очень искренне, он один из лучших, в котором мне приходилось дирижировать. А дирижировал я во многих оперных театрах. Очень хотел бы, чтобы мое сотрудничество с вашим прекрасным театром продолжалось", - добавил Андрей Иванов.

(Автор: Джани Бабаева)