Победитель Исламиады Роман Гейдаров: Ничего не может быть лучше поддержки зрителей

2017-05-15 15:50 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Одной из причин моей победы стало то, что Игры исламской солидарности проходят в Баку, сказал в понедельник журналистам азербайджанский каратист Роман Гейдаров, завоевавший золотую медаль соревнований Баку-2017.

По его словам, ничего не может быть лучше поддержки зрителей. «Во время боя меня поддержали болельщики, и я победил. Впереди нас ждет чемпионат мира среди молодежи, в котором я также приму участие, и одновременно буду готовиться к Олимпиаде 2020 года», - сказал Гейдаров.

IV Игры исламской солидарности, открытие которых состоялось 12 мая, проходят в столице Азербайджана с 8 по 22 мая на 16 спортивных объектах по 21 виду спорта - 18 олимпийским и 3 неолимпийским.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)