Азербайджан и Китай подписали Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в сферах технического регулирования, стандартизации и оценки соответствия

2017-05-15 17:08 | www.apa.az | 3

Сегодня в Пекине между Азербайджаном и Китаем был подписан Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в сферах технического регулирования, стандартизации и оценки соответствия.

Как сообщили АПА-Экономикс в Госкомитете по стандартизации, метрологии и патентам, документ подписали председатель комитета Рамиз Гасанов и заместитель руководителя Главной администрации по контролю над качеством, инспекции и карантину КНР У Чинхау.

До подписания документа между Р.Гасановым и У Чинхау состоялась встреча. В холе встречи Азербайджан и Китай договорились о содействии для увеличения азербайджанского экспорта ненефтяной продукции. Кроме того, стороны договорились по экспорту в Китай экологически чистой сельхозпродукции и о взаимном признании в этой связи инфраструктур качества.

Так, согласно договоренности, китайская сторона будет признавать сертификаты, выданные на произведенную в Азербайджане продукцию, и усилит сотрудничество с аккредитованными органами сертификации. Кроме того, КНР окажет поддержку Азербайджану в вопросе членства в международных организациях, действующих в сфере аккредитации.

После был подписан меморандум о взаимопонимании. Документ направлен на устранение технических барьеров в торговле и на укрепление экономических связей между двумя странами, а также на усиление потенциала ненефтяного экспорта Азербайджана. В соответствии с документом, стороны будут развивать сотрудничество в сферах технического регулирования, метрологии, стандартизации и оценки соответствия, проводить соответствующую работу по беспрепятственному экспорту азербайджанской продукции на китайский рынок.

В частности, согласно договоренности, стороны планируют наладить техническое сотрудничество в области Национальной инфраструктуры качества, в рамках проектов и мероприятий, осуществляемых региональными и международными структурами в сфере оценки соответствия и метрологии, организовать совместные учебные программы и обмен специалистами для повышения знаний по инфраструктуре качества, и наладить обмен материалами и информацией о нормативных документах, национальных каталогах стандартов, нормах и регламентах и об органах сертификации.