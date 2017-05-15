Министерство готовит запасные учебники для начальных классов

2017-05-15 16:58 | www.oxu.az | 3

В Азербайджане, помимо используемых в настоящее время учебников, будут подготовлены новые.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на министерство образования, министерство недавно представило правительству проект решения о создании запасных учебников с целью повышения качества учебных пособий.

Создание запасных учебных пособий начнется с учебника по азербайджанскому языку и математике для начальных классов.

З.Г.