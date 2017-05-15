Известный исполнитель на таре выступит с соло-концертом в Баку

2017-05-15 15:52 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend Life/ - В Зале камерной и органной музыки Азербайджанской государственной филармонии имени Муслима Магомаева в Баку 16 мая состоится соло-концерт заслуженного артиста Азербайджана, известного исполнителя на таре Вусала Искендерзаде, сообщили Trend Life в филармонии.

Музыкант выступит в сопровождении оркестра народных инструментов имени Саида Рустамова Азербайджанского телевидения и радио под управлением художественного руководителя и главного дирижера, заслуженного артиста Азербайджана Фаига Садыгова, а также инструментальной группы "Şur".

На вечере также выступят: заслуженные артисты Азербайджана Эльдар Мамедов (фортепиано), Искендер Алескеров (ударные инструменты), Тогрул Асадуллаев (кяманча), а также Самед Мовлави (фортепиано), Халид Бабаев (ударные инструменты), Эльджан Джабраилов (бас-гитара).

В программе прозвучат сочинения азербайджанских композиторов.

Проект реализуется телеканалом "Mədəniyyət", Азербайджанским радио и Государственной филармонией имени Муслима Магомаева.

Информационная поддержка – Trend.az, Day.az, Milli.az

(Автор: Джани Бабаева)