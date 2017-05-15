Эльчин Талыбов: Азербайджанские парадзюдоисты показали на Исламиаде хорошие результаты

2017-05-15 15:59 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Большинство стран на Исламиаде представлено сильными командами. Но, несмотря на это, дзюдоисты Национального паралимпийского комитета Азербайджана показали хорошие результаты, сказал в понедельник журналистам Эльчин Талыбов, завоевавший золотую медаль в парадзюдо на Играх исламской солидарности Баку-2017.

По его словам, команда постаралась, чтобы был поднят флаг Азербайджана. «Мы хотели возвысить имя Азербайджана, и нам это удалось. Теперь в нашей семье две медали. Мой брат Натиг Талыбов тоже паралимпиец, он завоевал бронзовую медаль. Нам, двум братьям, было суждено участвовать в Исламских играх. Мы будем участвовать и в последующих соревнованиях, где вновь достойно представим наш Азербайджан», - сказал спортсмен.

IV Игры исламской солидарности, открытие которых состоялось 12 мая, проходят в столице Азербайджана с 8 по 22 мая на 16 спортивных объектах по 21 виду спорта - 18 олимпийским и 3 неолимпийским.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)