Стало известно имя нового премьера Франции

2017-05-15 17:17 | www.apa.az | 3

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал имя нового премьер-министра страны.

Как сообщает европейское бюро АПА, вступивший в свою должность с 14 мая Э.Макрон назначил на пост премьера Эдуарда Филиппа. Об этом решении президента объявил генеральный секретарь Елисейского дворца Алексии Колер.

Эдуард Филипп был членом республиканской партии, членом парламента и мэром города Гавр. От республиканской партии на выборах он поддерживал кандидатуру Алена Жюпена. После того, как Франсуа Фийон победил на голосовании внутри партии, Э.Филипп не стал поддерживать его кандидатуру и покинул избирательную кампанию. Он объявил, что не будет принимать участие на парламентских выборах в июне. Э.Филипп не скрывал свою симпатию к движению «Вперед», которую создал Э.Макрон.

Э.Филиппу 46 лет.