Глава фан-клуба: Расчитываем на хорошие результаты всех спортсменов сборной Азербайджана

2017-05-15 16:05 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Фан-клуб гимнастики Азербайджана на соревнованиях по спортивной гимнастике, проходящих в рамках Игр исламской солидарности, рассчитывает на хорошие результаты всех спортсменов сборной страны, сказал Trend в понедельник глава фан-клуба Мехман Алиев.

"Для нас все трое мальчиков и девочек любимые, и мы желаем чтобы они поднялись на пьедестал и завоевали медали", - сказал Алиев.

Он отметил, что на эти соревнования приехало много сильных гимнастов - Оксана Чусовитина из Узбекистана, турецкие спортсмены и другие.



"Мы поддерживаем всех гимнастов, но, конечно, наших поддерживаем больше," - сказал глава фан-клуба.

Рассказывая о деятельности фан-клуба, Алиев сообщил, что перед каждыми соревнованиями на сайте клуба публикуется объявление.

"Мы приглашаем, а фанаты сами собираются - иногда 150 человек, иногда 200, иногда 300 и больше. Тем самым они хотят показать свою любовь к нашей стране, к спорту, к гимнастике", - сказал он.

Алиев отметил, что на данный момент среди видов гимнастики наибольшей популярностью пользуется художественная. По его словам, возможно, это происходит потому, что соревнования по этому виду проводятся в Баку давно, она наиболее хорошо развита.

"Художественные гимнастки показывают очень высокие результаты, их знают в лицо, любят и поддерживают," - сказал глава фан-клуба.



В то же время, по его словам, популярность других видов гимнастики сейчас также растет.

В понедельник в Баку проходят индивидуальные финалы по спортивной гимнастике на отдельных снарядах в рамках IV Игр исламской солидарности.

Всего будет разыграно 10 комплектов медалей.

От Азербайджана за медали борются Мурад Агарзаев (вольные упражнения, кольца, опорный прыжок, конь, перекладина), Бенсе Талас (брусья, кольца, конь, перекладина) и Тимур Байрамов (брусья).

В женской спортивной гимнастике Азербайджан представляют в финалах Марина Некрасова (опорный прыжок, бревно), Юлия Иншина (опорный прыжок, разновысокие брусья, бревно, вольные упражнения) и Екатерина Тишкова (разновысокие брусья, вольные упражнения).

IV Игры исламской солидарности, открытие которых состоялось 12 мая, проходят в столице Азербайджана с 8 по 22 мая на 16 спортивных объектах по 21 виду спорта - 18 олимпийским и 3 неолимпийским.

( Автор: Елена Косолапова)