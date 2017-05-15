Ильхам Зекиев: Рад, что все равно завоевал медаль

2017-05-15 16:05 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Я боролся за золотую медаль, и должен был стать победителем, однако мне помешала несправедливость, сказал в понедельник журналистам азербайджанский спортсмен, паралимпиец Ильхам Закиев, завоевавший бронзовую медаль на Играх исламской солидарности Баку-2017.

И все равно я не остался без медали, отметил паралимпиец. «В парадзюдо существует три степени - B1, B2 и B3, то есть, слепота, слабое зрение и абсолютное зрение. На этих Играх я был единственным спортсменом, полностью утратившим способность видеть, со степенью В1. Надеюсь, что эта несправедливость будет разрешена, и в последующих соревнованиях на это будет обращено внимание. И все равно я рад, что завоевал медаль», - сказал Закиев.

IV Игры исламской солидарности, открытие которых состоялось 12 мая, проходят в столице Азербайджана с 8 по 22 мая на 16 спортивных объектах по 21 виду спорта - 18 олимпийским и 3 неолимпийским.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова)