Fransa'nın yeni Başbakanı belli oldu

2017-05-15 17:15 | www.trend.az | 1

Azerbaycan/Bakü/Trend Haber Ajansı Türkiye Masası

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, yeni başbakanın Edouard Philippe olduğunu açıkladı.

Fransa'nın yeni cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, yeni başbakanın Edouard Philippe olduğunu açıkladı. Cumhuriyetçi Parti'den milletvekili olan Philippe, Le Havre kentinin belediye başkanlığını da yapmıştı.

Bu seçimle birlikte Fransa'da yıllar sonra ilk kez Cumhurbaşkanı, kendi partisinden olmayan birini Başbakanlık görevi için görevlendirdi.