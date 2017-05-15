Азербайджан облегчает жизнь иностранным туристам – ФОТО

2017-05-15 17:29 | www.oxu.az | 3

С 15 мая система ASAN Viza предлагает иностранным гражданам услугу по оформлению групповой визы.

Как сообщили Oxu.Az в ASAN Xidmət, групповые обращения предусмотрены минимум для двух и максимум для 10 человек.

В одном обращении можно сделать сразу несколько заявлений с помощью одного адреса электронной почты и одной платежной операции.

Иностранцы и лица без гражданства с помощью системы ASAN Viza могут получить визу в 3 приема (обращение, оплата и загрузка электронной визы) в течение трех рабочих дней.

Электронная виза – это документ, позволяющий въехать в страну один раз в течение 30 дней. Электронная виза оформляется только для граждан стран, список которых утвержден министерством иностранных дел Азербайджана, и для лиц без гражданства, проживающих в этих странах на постоянной основе.

У.А.