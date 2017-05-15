Желаю успехов сборной Азербайджана - сестра азербайджанской гимнастки

2017-05-15 16:11 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Сестра азербайджанской спортивной гимнастки Екатерины Тишковой - Анастасия Тишкова специально пришла на соревнования в национальной гимнастической арене в понедельник, чтобы поболеть за сестру.

"Болею за сестру, за сборную Азербайджана в целом. Надеюсь, что у них все получится", - сказала Тишкова.



По ее мнению, самыми сильными соперниками азербайджанской сборной на IV Играх исламской солидарности являются гимнасты из Турции и Узбекистана.

Анастасия Тишкова отметила, что ее сестре очень нравится тренироваться в Баку, и она счастлива, что выступает за сборную Азербайджана.



"Желаю сестре и ее команде, чтобы они и дальше успешно тренировались и занимали первые места", - сказала Анастасия Тишкова.

Тишкова сообщила, что в рамках Исламских игр она также планирует посетить соревнования по греко-римской борьбе.

IV Игры исламской солидарности, открытие которых состоялось 12 мая, проходят в столице Азербайджана с 8 по 22 мая на 16 спортивных объектах по 21 виду спорта - 18 олимпийским и 3 неолимпийским.



(Автор: Елена Косолапова)