Азербайджанские дзюдоистки стали вторыми в командном соревновании Исламиады

2017-05-15 16:23 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - На IV Играх исламской солидарности в понедельник в финале командных соревнований на татами вышли азербайджанские дзюдоистки.

В борьбе за первенство соперниками азербайджанских спортсменок стали представительницы Турции. Азербайджанская команда уступила турчанкам со счетом 5:0, заняв второе место.

IV Игры исламской солидарности, открытие которых состоялось 12 мая, проходят в столице Азербайджана с 8 по 22 мая на 16 спортивных объектах по 21 виду спорта - 18 олимпийским и 3 неолимпийским.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: )