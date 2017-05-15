Турция создаст военную базу на севере Сирии

2017-05-15 17:40 | www.oxu.az | 3

Генштаб ВС Турции планирует создать военную базу в районе города Эль-Баб на севере Сирии.

Как передает Oxu.Az, об этом в интервью газете Hurriyet заявил вице-премьер Турции Вейси Кайнак.

«У нас уже есть одна база в районе Чобанбея (на приграничной с Турцией территории Сирии – ред.). Наш генштаб планирует создать новую военную базу в районе стратегической высоты Акил к западу от Эль-Баба, где шли наиболее ожесточенные бои с ИГИЛ. Международное сообщество об этом извещено», - заявил Кайнак.

Он добавил, что турецкий военный континент в Сирии после окончания операции «Щит Евфрата» был сокращен с 8 тысяч до 1,5 тысячи человек.

Н.О.